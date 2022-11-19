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Руслан Литвинов назвал сборную Узбекистана командой высокого класса

Руслан Литвинов назвал сборную Узбекистана командой высокого класса
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Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении в команде перед матчем с Узбекистаном и оценил уровень соперника российской команды.

«Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас самое главное принимать участие в международных играх. Здесь команды высокого класса», – передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

21-летний Литвинов впервые попал в заявку сборной России на матчи. Команде Валерия Карпина 20 ноября предстоит встретиться с Узбекистаном. Встреча пройдёт на выезде.

В нынешнем сезоне Руслан Литвинов в 17 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

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