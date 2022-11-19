Роман Широков: Узбекистан — Россия? Лучше посмотреть Первую лигу
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о предстоящем матче сборных России и Узбекистана, который состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая Лига страны или мира — вот лучше её смотреть. Там больше ожиданий», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Роман Широков провёл в футболке сборной России 56 игр и стал автором 13 голов.
В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина не смогли обыграть сборную Таджикистана (0:0).
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
Партнерский контент