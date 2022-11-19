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Роман Широков: Узбекистан — Россия? Лучше посмотреть Первую лигу

Роман Широков: Узбекистан — Россия? Лучше посмотреть Первую лигу
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о предстоящем матче сборных России и Узбекистана, который состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу. Лучшая Лига страны или мира — вот лучше её смотреть. Там больше ожиданий», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Роман Широков провёл в футболке сборной России 56 игр и стал автором 13 голов.

В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина не смогли обыграть сборную Таджикистана (0:0).

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