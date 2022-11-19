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Гленн Ходдл: Аргентина имеет небольшие шансы на победу в ЧМ, но у них забавная сборная

Гленн Ходдл: Аргентина имеет небольшие шансы на победу в ЧМ, но у них забавная сборная
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Бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

«Франция и Бразилия будут фаворитами, возможно, небольшие шансы есть у аргентинцев, но Аргентина – забавная сборная, я не проявляю неуважение, но у них есть игроки вроде Отаменди и Джовани Ло Чельсо, который даже не проходит в стартовый состав «Тоттенхэма», — приводит слова Ходдла TBR со ссылкой на Football People Podcast.

Отметим, что Джовани Ло Чельсо, который выступает за «Вильярреал» на правах аренды, получил травму перед чемпионатом мира и пропустит турнир в Катаре.

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