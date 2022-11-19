Сергей Карасёв: было важно отработать матч Узбекистан — Казахстан, мы хорошо справились

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как его судейская бригада отработала товарищескую игру сборных Узбекистана и Казахстана (2:0), которая состоялась 16 ноября в Ташкенте.

«У меня с февраля с ФИФА и УЕФА не было никаких контактов. Согласование – это дело страны, которая нас приглашает. Но это и не так важно. Для нас важнее то, что мы в итоге слетали. Мы уже год не судили сборные и только в мае работали на матче чемпионата Саудовской Аравии. К тому же игра Узбекистан – Казахстан была важна, потому что эти команды в 2007 году не доиграли встречу до конца, тогда был конфликт на поле. Прошло 15 лет, нам доверили матч, который прошёл даже без жёлтых карточек. Футболисты вели себя по отношению друг к другу, как джентльмены, за что им большое спасибо. Я считаю, мы хорошо справились с игрой», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».