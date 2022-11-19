Сергей Карасёв: было важно отработать матч Узбекистан — Казахстан, мы хорошо справились

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, как его судейская бригада отработала товарищескую игру сборных Узбекистана и Казахстана (2:0), которая состоялась 16 ноября в Ташкенте.
«У меня с февраля с ФИФА и УЕФА не было никаких контактов. Согласование – это дело страны, которая нас приглашает. Но это и не так важно. Для нас важнее то, что мы в итоге слетали. Мы уже год не судили сборные и только в мае работали на матче чемпионата Саудовской Аравии. К тому же игра Узбекистан – Казахстан была важна, потому что эти команды в 2007 году не доиграли встречу до конца, тогда был конфликт на поле. Прошло 15 лет, нам доверили матч, который прошёл даже без жёлтых карточек. Футболисты вели себя по отношению друг к другу, как джентльмены, за что им большое спасибо. Я считаю, мы хорошо справились с игрой», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».
- 21 ноября 2022
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:00