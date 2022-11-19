Венгер и Клинсман вошли в группу, которая займётся техническим изучением ЧМ-2022

Арсен Венгер, Юрген Клинсман и Альберто Дзаккерони вошли в состав группы, которая будет заниматься техническим изучением матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает The Sun.

Также в неё вошли ряд бывших футболистов: Санди Олисе (Нигерия), Ча Ду Ри (Южная Корея), Фарид Мондрагон (Колумбия) и Паскаль Цубербюлер (Швейцария). Целью данной команды будет сбор и анализ данных о проходящем турнире.



Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Завтра, 20 ноября, в матче открытия сборная Катара сыграет с командой Эквадора. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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