Азар: я не на том уровне, на котором был в 2018 году. Не подаю вида, но я настрадался

Нападающий сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что находится в худшей форме по сравнению с 2018 годом.



«Я уже не на том уровне, на котором был в 2018 году. Не подаю вида, но я настрадался – как физически, так и психологически. И мне не стыдно это признать. В 2018 году я был, наверное, в десятке сильнейших игроков мира», – приводит слова Азара L’Equipe.



В текущем сезоне 31-летний форвард провёл шесть матчей за «Реал» в испанской Примере и Лиге чемпионов, забив один гол. Азар выступает в мадридском клубе с 2019 года, ранее он играл за «Лилль» и «Челси».



На чемпионате мира 2018 года сборная Бельгии завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв Англию (2:0).

Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: