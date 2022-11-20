Впервые c 1978 года обладатель «Золотого мяча» не сыграет на ЧМ

Официально подтверждено, что нападающий сборной Франции Карим Бензема не примет участия в чемпионате мира, который 20 ноября стартует в Катаре. Это будет первый случай с 1978 года, когда обладатель «Золотого мяча» не сыграет на мундиале, информирует Squawka.



В 1978 году чемпионат мира проходил в Аргентине. Обладателем «Золотого мяча» в 1977-м стал датчанин Аллан Симонсен, выступавший за мёнхенгладбахскую «Боруссию». Однако его сборная не прошла европейскую квалификацию на мундиаль-1978. В своей отборочной группе с Польшей, Португалией и Кипром датчане тогда заняли лишь третье место (Симонсен забил два гола). В Аргентину отправились поляки.



После этого случая 10 раз подряд обладатели «Золотого мяча» выступали на чемпионатах мира. Это были Карл-Хайнц Румменигге (1982), Мишель Платини (1986), Марко ван Бастен (1990), Роберто Баджо (1994), Роналдо (1998), Майкл Оуэн (2002), Роналдиньо (2006), Лионель Месси (2010) и дважды Криштиану Роналду (2014, 2018).

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