Игнашевич ответил, планирует ли «Балтика» зимой подписать ещё одного нападающего

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о возможном зимнем усилении команды на трансферном рынке, в частности, о позиции форварда.
«Позицию нападающего точно не будем усиливать. У нас пять форвардов. Я считаю, что они на очень хорошем уровне играют в Первой лиге. Что касается остальных позиций, нужно дождаться окончания этой части сезона – тогда будем думать», – сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча с «Шинником».
«Балтика» является лидером Мелбет Первой лиги. После 19 матчей калининградцы имеют 38 очков и возглавляют турнирную таблицу, но с ними может сравняться «Алания», если 20 ноября обыграет на выезде красноярский «Енисей». Лучший бомбардир «Балтики» в этом чемпионате – боснийский нападающий Гедеон Гузина (на его счету девять мячей).
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26