Игнашевич ответил, планирует ли «Балтика» зимой подписать ещё одного нападающего

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о возможном зимнем усилении команды на трансферном рынке, в частности, о позиции форварда.



«Позицию нападающего точно не будем усиливать. У нас пять форвардов. Я считаю, что они на очень хорошем уровне играют в Первой лиге. Что касается остальных позиций, нужно дождаться окончания этой части сезона – тогда будем думать», – сказал Игнашевич на пресс-конференции после матча с «Шинником».



«Балтика» является лидером Мелбет Первой лиги. После 19 матчей калининградцы имеют 38 очков и возглавляют турнирную таблицу, но с ними может сравняться «Алания», если 20 ноября обыграет на выезде красноярский «Енисей». Лучший бомбардир «Балтики» в этом чемпионате – боснийский нападающий Гедеон Гузина (на его счету девять мячей).

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