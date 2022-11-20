«Челси» подпишет Роналду, если «Манчестер Юнайтед» расторгнет контракт с игроком

Лондонский «Челси» находится в процессе подготовки предложения для форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Руководство манкунианцев уже работает над расторжением соглашения с 37-летним футболистом после его скандальных высказываний в интервью Пирсу Моргану. Как сообщает журналист Саймон Маллок, представляющий издание Mirror, за ситуацией пристально следит «Челси» – «аристократы» свяжутся с пятикратным обладателем «Золотого мяча», если тот будет уволен из своей нынешней команды.

Напомним, Роналду мог стать игроком лондонцев ещё летом 2022 года. Переход в «Челси» не состоялся из-за того, что его заблокировал немецкий специалист Томас Тухель, который возглавлял команду на тот момент.

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