Марсьяль может заменить Бензема в составе команды Франции на ЧМ-2022

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может заменить форварда Карима Бензема в сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает L’Equipe.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Бензема проходил восстановление после повреждения и тренировался индивидуально. 19 ноября обладатель «Золотого мяча» присоединился к партнёрам, однако получил новую мышечную травму и не смог завершить тренировочное занятие. После этого в сборной Франции сообщили, что игрок пропустит предстоящий мундиаль.



«Трёхцветные» в своём квартете сыграют с Австралией, Данией и Тунисом. Первый поединок на турнире команда проведёт 22 ноября. Стоит отметить, что именно подопечные Дидье Дешама являются действующими победителями турнира.

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