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Кавазашвили — о сборной России: матч с Узбекистаном выйдет таким же, как и с Таджикистаном

Кавазашвили — о сборной России: матч с Узбекистаном выйдет таким же, как и с Таджикистаном
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча сборных России и Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Начало запланировано на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Что толку говорить об этом матче? Матч с Узбекистаном выйдет абсолютно таким же, как игры с Киргизией и с Таджикистаном. Это игры для проверки футболистов сборной России. Нам сейчас не с кем играть — просто тренируем свою команду. Выиграем, проиграем или сыграем вничью — это останется в истории. Обычная проверка сил», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В предыдущем матче команда Валерия Карпина не сумела обыграть Таджикистан (0:0).

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