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Полузащитник «Лестера» Тилеманс хочет покинуть клуб после истечения контракта

Полузащитник «Лестера» Тилеманс хочет покинуть клуб после истечения контракта
Юри Тилеманс
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Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс не планирует продлевать соглашение с клубом, которое истекает летом 2023 года, а хочет перейти в топ-клуб на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Приоритетом для Тилеманса является поиск нового клуба на условиях свободного трансфера, изменений на этот счёт нет», — приводит слова Романо Caught Offside.

Сообщается, что лондонский «Арсенал» проявлял интерес к Тилемансу в летнее трансферное окно, а решение полузащитника не продлевать контракт с «Лестером» может приблизить его переход в лондонский клуб.

В текущем сезоне Тилеманс провёл за «Лестер» 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и стал автором одной результативной передачи.

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