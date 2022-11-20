Дешам решил не заменять травмированного Бензема в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не заменять травмированного нападающего Карима Бензема, сообщает L'Equipe со ссылкой на Téléfoot.

Таким образом, в расположение национальной команды Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре не будет вызван футболист на замену. Напомним, вчера, 19 ноября, 34-летний Бензема впервые начал тренировки в общей группе сборной Франции. Он не смог закончить занятие из-за нового повреждения.

Ранее травму на тренировке сборной Франции также получил полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку. Вместо него в национальную команду был вызван форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

На групповом этапе ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.

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