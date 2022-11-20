«Его больше не заставят петь гимн». Не все во Франции в ужасе от потери Бензема

19 ноября стало известно, что чемпионат мира в Катаре пройдёт без Карима Бензема. Обладатель «Золотого мяча» пропустит турнир из-за травмы. Это уже третий чемпионат мира, на котором не будет Карима. В 2010-м он пропустил мундиаль в ЮАР (его не взял тренер Раймон Доменек), а через восемь лет не приехал в Россию. Карим оказался в центре скандала с участием Матьё Вальбуэна, из-за чего нападающего на несколько лет отлучили от сборной. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Что пишут в прессе

Во французской прессе отсутствие Бензема называют огромным ударом с учётом травм Меньяна, Погба, Канте, Кимпембе и Нкунку. Кстати, у тренерского штаба действующих чемпионов мира есть возможность вызвать в состав нового футболиста до 21 ноября включительно.

MaxiFoot: «Развеялись последние надежды увидеть Бензема на ЧМ-2022. Обследование выявило у игрока травму бедра. Читая такие новости, хочется плакать. Сборная Франции потеряла очередного ведущего футболиста ещё до начала турнира. Ранее стало известно, что команде не помогут Канте, Погба и Кимпембе».

Sports.orange.fr: «Огромный удар для сборной Франции в преддверии старта ЧМ-2022. В течение нескольких недель было тревожное ощущение, от которого никак нельзя было уйти. Можно было закрывать глаза или затыкать уши, но нас всё-таки настигла печальная новость. Франция потеряла своего лучшего футболиста, хотя мы до последнего момента надеялись на иной исход».

Sports.fr: «У Бензема была надежда сыграть на чемпионате мира, но она не воплотилась в реальность. Страшный удар для футболиста, пропустившего мундиаль в 2010-м и в 2018-м. Он выбыл как минимум на три недели. Теоретически Бензема мог бы остаться в сборной и принять участие в заключительных матчах. Но это при условии, что команда зайдёт так далеко и что восстановление не затянется. Такой расклад противоречит позиции Дешама, который не хочет держать в составе травмированных игроков».

Дидье Дешам Фото: Christian Hofer/Getty Images

L’Equipe: «Бензема пропустит чемпионат мира. Его восстановление займёт как минимум три недели. Это какое-то проклятие. Особая форма, поразившая сборную Франции. Канте, Погба, Меньян, Кимпембе, Нкунку, а теперь и Бензема. Следующие несколько дней будут для нашей сборной очень важными. Важно понять, как команда проявит себя на фоне таких новостей. У Бензема была возможность встать в один ряд с такими величинами, как Платини и Зидан. Он реализовал одну мечту и взял «Золотой мяч». Но после невероятного успеха наступил самый страшный кошмар».

Что пишут в соцсетях

Болельщики в социальных сетях разделились на несколько групп. Кто-то искренне сожалеет о травме Бензема, кто-то считает, что Франция справится и без него, а кто-то и вовсе занимается откровенным хейтом.

Equilibrio: «Не могу представить просмотр этого чемпионата мира без Карима».

Advans: «Чемпионат мира без Бензема, Мане, Салаха, Холанда, Доннаруммы, Алабы, Обамеянга, Нкунку или Канте — чистая карма для ФИФА. На турнире не сыграет примерно 40% футболистов, которые были в числе претендентов на «Золотой мяч».

Khalandron: «Погба получил травму, Канте получил травму, Нкунку травмирован, а теперь и Бензема летит домой. Самый тупой чемпионат мира».

Unneedhate: «Карим никогда не станет чемпионом мира для страны, которую он не любит. Его больше не заставят петь гимн» (Видимо, болельщик предполагает, что у Бензема осталась обида на то, что его в своё время исключили из сборной. Карим даже обвинял тренера Дешама в расизме. — Прим. «Чемпионата»).

Sturnа: «Отсутствие Бензема убило весь мой интерес к просмотру чемпионата мира. Я буду следить за турниром как зомби».

Etikev: «Вероятно, Кариму тяжело осознавать, что он упустил последний шанс. Мне неприятно читать такие новости».

Bilash Banerjee: «Давайте не будем драматизировать. Четыре года назад Франция стала чемпионом мира и без Бензема».