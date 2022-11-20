Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Узбекистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеской матч с национальной командой Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан). Начало матча — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Узбекистан — Россия.



Сборная России: Шунин, Сильянов, Джикия, Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Соболев, Захарян.



Запасные: Салихов, Хлусевич, Уткин, Сычевой, Солдатенков, Садулаев, Пиняев, Осипенко, Глебов, Миранчук, Комличенко, Макарчук.

Ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча, прошедшая на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, завершилась ничьей со счётом 0:0.