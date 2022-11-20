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Мануэль Нойер назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Мануэль Нойер назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о национальных командах, которые имеют наибольшие шансы на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Южноамериканские команды, такие как Аргентина и Бразилия, сейчас находятся в отличной форме, поэтому для меня они являются одними из основных претендентов на титул», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Решение о проведении чемпионата мира зимой было принято из-за чрезмерной летней жары в Катаре.

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