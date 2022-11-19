Сколько времени они будут добираться на игры?

Как же не повезло сборной Германии на ЧМ-2022! Команду поселили в крепости в глуши

Сборная Германии приехала на чемпионат мира — 2022 в Катар в статусе одного из претендентов на трофей. 17 ноября её заселили в отель города Эр-Рувайс, расположенный в 112 километров от Дохи, с удивительными условиями. Сборная Германии будет жить в необычном Zulal Wellness Resort, а тренироваться на стадионе «Аль-Шамаль».

Отель Zulal Wellness Resort

Пятизвёздочный отель расположен на северном побережье Катара в месте под названием Кхасума, в окружении пустыни и вод Арабского залива.

Оздоровительный комплекс состоит из двух зон – Zulal Discovery – семейного курорта с 120 люксами и гостевыми номерами, и Zulal Serenity на 60 номеров и люксов только для взрослых от 16 лет и старше. К услугам сборной Германии ресторан, открытый бассейн, фитнес-центр, сад, частный пляж, массажный кабинет и многое другое.

Отель Zulal Wellness Resort Фото: zulal.com

Это первый отель на Ближнем Востоке, сочетающий традиционную арабскую и исламскую медицину с целостной философией здоровья и благополучия, созданной Chiva-Som, всемирно известным оздоровительным курортом в Таиланде. Удивительная архитектура и расположение делают Zulal Wellness Resort притягательным местом.

Тренировочная база на стадионе «Аль-Шамаль»

Стадион «Аль-Шамаль» был построен в 2011 году внутри главного памятника города – крепости Аль-Зубара. Спустя два года ЮНЕСКО включила город-крепость Аль-Зубара в список Всемирного наследия. Историческая катарская военная крепость, расположенная на берегу Персидского залива, была основана в IX веке до нашей эры и достигла расцвета в конце XVIII — начале XIX века как центр добычи жемчуга и торговли. В 1811 году город был разрушен, а в начале ХХ века — полностью заброшен. Основанный купцами из Кувейта Аль-Зубара был связан торговыми отношениями со странами Индийского океана, Аравийского полуострова и Восточной Азии.

Стадион «Аль-Шамаль» Фото: Christian Charisius/Getty Images

С 2011 года этот стадион вмещает пять тысяч зрителей. Его строили три года. Это необычное сооружение – домашняя арена для команды «Аль-Шамаль», которая выступает в Лиге звёзд Катара. Уникальная особенность стадиона – архитектура, которая буквально напоминает местный памятник Форт Аль-Зубара. Трибуны окружают высокие каменные стены и четыре башни в каждом углу (также напоминающие по форме форт – три круглые и одна прямоугольная). Каждая из башен скрывает телескопическую прожекторную мачту.

Как минимум в ближайшие две недели здесь будет тренироваться сборная Германии, которая на групповом этапе сыграет с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Один матч немцы проведут в Дохе на стадионе «Халифа», два других – в Эль-Хауре на «Эль-Байте» (в 70 км). Это путешествие игроки сборной Германии точно запомнят.