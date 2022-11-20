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«Енисей» обыграл «Аланию» и поднялся на третье место в Первой лиге

«Енисей» обыграл «Аланию» и поднялся на третье место в Первой лиге
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Сегодня, 20 ноября, в футбольном манеже в городе Красноярск проходил матч 19-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Енисей» и «Алания» из Владикавказа. Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт лишь на 71-й минуте: точным ударом отметился Александр Ломакин. Через несколько минут Кирилл Столбов забил второй мяч красноярской команды и принёс ей уверенную победу в матче со счётом 2:0.

«Енисей» набрал 34 очка и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги третье место. «Алания» с 35 очками остаётся на второй строчке и по итогам тура сохранит это место. До зимней паузы в Мелбет Первой лиге командам осталось провести по одному матчу.

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 13:25 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Ломакин – 69'   2:0 Столбов – 74'
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