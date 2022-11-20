«Енисей» обыграл «Аланию» и поднялся на третье место в Первой лиге
Поделиться
Сегодня, 20 ноября, в футбольном манеже в городе Красноярск проходил матч 19-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Енисей» и «Алания» из Владикавказа. Финальный свисток Евгения Буланова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт лишь на 71-й минуте: точным ударом отметился Александр Ломакин. Через несколько минут Кирилл Столбов забил второй мяч красноярской команды и принёс ей уверенную победу в матче со счётом 2:0.
«Енисей» набрал 34 очка и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги третье место. «Алания» с 35 очками остаётся на второй строчке и по итогам тура сохранит это место. До зимней паузы в Мелбет Первой лиге командам осталось провести по одному матчу.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
Партнерский контент