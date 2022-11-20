Главный тренер Сенегала: весь футбольный мир опечален травмой Мане. Он второй игрок в мире

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал травму Садио Мане, из-за которой игрок пропустит чемпионат мира в Катаре.
«Очевидно, это большая неприятность для Мане и для сборной, но мы должны думать о здоровье и безопасности игрока.
Конечно, это большой вызов для нас. Каждый тренер строит команду вокруг своего лучшего футболиста. У нас сильная и молодая команда, способная принять вызов, хоть играть без Садио и нелегко.
Мы говорим не только о сенегальцах, а о людях во всём мире. Весь футбольный мир опечален тем, что случилось с Мане. Он второй игрок в мире», — приводит слова Сиссе Mirror.
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