Серхио Рамос: никогда не теряю надежду вновь сыграть за сборную Испании

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос признался, что надеется вновь выступить за сборную Испании в будущем. Ранее футболист не был включён в заявку испанской национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



«Всё знают, что значит для меня носить футболку сборной Испании. Я никогда не теряю надежды вновь сыграть за эту команду, пока всё ещё активен. Желаю сборной всего наилучшего на таком важном турнире», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.



Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче 1-го тура группового этапа мундиаля сборная Испании сыграет с национальной командой Коста-Рики. Встреча состоится 23 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало игры — в 19:00 мск.

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