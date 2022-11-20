Губерниев: теперь много футболистов могут смело сказать: «Я игрок сборной России!»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал мнение о товарищеском матче Узбекистан — Россия. Встреча, которая прошла сегодня, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан), завершилась со счётом 0:0.

«Узбекистан — Россия! Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать: «Я игрок сборной России!» — написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, ранее, 17 ноября, сборная России сыграла товарищескую игру с командой Таджикистана, которая также закончилась ничьей — 0:0. Встреча состоялась в Душанбе (Таджикистан).