Соболев: сборной России вообще без разницы, с кем играть дальше. Главное — играть
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Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев после товарищеского матча с командой Узбекистана (0:0) ответил на вопрос, важно ли, с кем будет играть российская сборная в будущем.
«Неважно, с кем играть дальше. Главное просто играть. Вообще без разницы с кем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре также сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).
Напомним, сборная России отстранена ФИФА от участия в официальных международных матчах и пропустила плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
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