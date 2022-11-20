Соболев: сборной России вообще без разницы, с кем играть дальше. Главное — играть

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев после товарищеского матча с командой Узбекистана (0:0) ответил на вопрос, важно ли, с кем будет играть российская сборная в будущем.



«Неважно, с кем играть дальше. Главное просто играть. Вообще без разницы с кем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Осенью 2022 года подопечные Валерия Карпина ранее провели ещё две товарищеские встречи: в сентябре россияне обыграли Кыргызстан (2:1), а в ноябре также сыграли нулевую ничью с командой Таджикистана (0:0).



Напомним, сборная России отстранена ФИФА от участия в официальных международных матчах и пропустила плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.