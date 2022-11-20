Видеообзор товарищеского матча сборной России с Узбекистаном

Сегодня, 20 ноября, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Узбекистана. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Финальный свисток главного арбитра Данияра Сахи из Казахстана зафиксировал нулевую ничью.
В первой половине матча сборная России больше владела мячом, однако единственный реальный шанс открыть счёт был у хозяев поля: Эльдор Шомуродов прострелил на Фарруха Сайфиева, который пробил с нескольких метров – Антон Шунин выручил российскую команду.
Во втором тайме опаснейший момент возник у ворот команды Узбекистана: Арсен Захарян подкараулил ошибку защитника, вошёл в штрафную и нашёл передачей Александра Соболева, который пробил в угол ворот – голкипер Уткир Юсупов справился с ударом. В итоге открыть счёт командам не удалось – 0:0.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, предыдущий товарищеский матч сборной России с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.
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