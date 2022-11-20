Колосков — о матче России с Узбекистаном: это нельзя назвать футболом. Сплошное уныние!

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеских матчах сборной России на ноябрьском сборе. Встреча с командой Узбекистана на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершилась со счётом 0:0. Ранее подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Таджикистана (0:0).

«Сплошное уныние! Оба наших матча нельзя назвать современным футболом. Очень много брака и сумбурных движений. Печальная картина. Во втором начало что-то получаться, а потом опять потухло. Выглядели мы сегодня лучше, чем со сборной Таджикистана. Хвалить наших ребят не за что, да и ругать тоже. Плохо, что некоторые футболисты получили травмы. Но этот сбор точно пойдёт нашей сборной на пользу!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.