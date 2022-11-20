Зарема Салихова объяснила, почему не смотрит матчи сборной России

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему отказывается смотреть матчи сборной России по футболу, а также назвала причину проведения товарищеских встреч после исключения из международных соревнований.
«Если честно, я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, сегодня, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина провели последнюю встречу в рамках осенних сборов — в Ташкенте сборная России сыграла с Узбекистаном. После финального свистка был зафиксирован ничейный результат — 0:0. 17 ноября российская команда сыграла в Душанбе с Таджикистаном, в котором также не смогла одолеть оппонента — 0:0.
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