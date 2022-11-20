Автором первого гола чемпионата мира — 2022 стал форвард сборной Эквадора Валенсия

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Хозяева турнира – Катар – встречаются с командой Эквадора. На 18-й минуте первого тайма эквадорцы ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Автором первого гола ЧМ-2022 стал нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, реализовавший пенальти на 16-й минуте встречи.



Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало – в 19:00 по московскому времени.



Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, в финале 2018 года в «Лужниках» обыгравшая команду Хорватии (4:2).



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