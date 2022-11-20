Матч открытия ЧМ-2022 завершился уверенной победой Эквадора над Катаром

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 19:00 мск.
Эквадор открыл счёт уже в дебюте встречи, когда на пятой минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд. На 16-й минуте эквадорцы всё-таки смогли открыть счёт — гол у Эннера Валенсии, который реализовал 11-метровый удар. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0.
Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар остаётся на последнем месте. Другая встреча группы состоится завтра, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.
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