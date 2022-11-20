Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Катар — Эквадор 0:2, результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ 20 ноября 2022 года

Матч открытия ЧМ-2022 завершился уверенной победой Эквадора над Катаром
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором хозяйка турнира, сборная Катара, играла с Эквадором. Встреча между командами проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Даниэле Орсато прозвучал в 19:00 мск.

Эквадор открыл счёт уже в дебюте встречи, когда на пятой минуте отличился нападающий Эннер Валенсия. Однако арбитры на VAR отменили забитый мяч после просмотра видеоповторов, зафиксировав офсайд. На 16-й минуте эквадорцы всё-таки смогли открыть счёт — гол у Эннера Валенсии, который реализовал 11-метровый удар. Через 15 минут Валенсия укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Во второй половине встречи эквадорцы уверенно контролировали ход встречи и довели матч до победы — 2:0.

Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар остаётся на последнем месте. Другая встреча группы состоится завтра, 21 ноября, когда встретятся сборные Сенегала и Нидерландов.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Катар
Окончен
0 : 2
Эквадор
0:1 Валенсия – 16' (пен)   0:2 Валенсия – 31'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022