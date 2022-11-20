Болельщики начали уходить со стадиона до окончания матча открытия ЧМ-2022

Болельщики начали уходить со стадиона до окончания матча открытия чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. В матче открытия встречаются сборные Катара и Эквадора. Встреча проходит в эти минуты. Хозяева проигрывают со счётом 0:2.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Соперниками Катара и Эквадора по группе А являются команды Сенегала и Нидерландов. Они сыграют завтра, 21 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.



Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.



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