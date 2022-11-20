На матче открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором присутствует более 57 тыс. зрителей

В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Хозяева турнира – Катар – встречаются с командой Эквадора. На 86-й минуте встречи эквадорцы выигрывают со счётом 2:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На встрече между Катаром и Эквадором, которая открывает 22-й чемпионат мира по футболу, присутствует 57 732 зрителя.
Сборные Катара и Эквадора выступают в группе А вместе с командами Нидерландов и Сенегала. Их очный матч состоится завтра, 21 ноября, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало – в 19:00 по московскому времени.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, в финале 2018 года в «Лужниках» обыгравшая команду Хорватии (4:2).
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Транспортный коллапс перед стадионом матча открытия ЧМ-22:
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