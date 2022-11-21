Чемпионат мира — 2022 по футболу: события 20 ноября, турнирная таблица

20 ноября стартовал чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия мундиаля прошла на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
На мероприятии с приветственным словом к зрителям обратился эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Также на церемонии выступил участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси.
В матче открытия чемпионата мира встречались сборные Катара и Эквадора. Игра завершилась победой эквадорцев со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Эннер Валенсия, первый из мячей он забил с пенальти. Посещаемость матча составила 57 732 зрителя.
Соперниками Катара и Эквадора по группе А являются команды Сенегала и Нидерландов. Они встретятся 21 ноября. Начало матча — в 19:00 мск. Таким образом, лидером группы А является сборная Эквадора, набрав три балла. Катар без очков — на последнем месте.
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