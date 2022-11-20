Самый трогательный момент открытия ЧМ-2022. На колени встала вся команда

Сборная Эквадора уверенно победила катарцев в первом матче на ЧМ-2022. После второго гола Эннера Валенсии команда вместе отпраздновала гол – собрались в круг, встали на колени и показали пальцами в сторону неба. Это не обычное празднование, в нём заложена память бывшему партнёру по команде.
В 2013 году скончался нападающий сборной Эквадора Кристиан Бенитес. В каком-то смысле символично, что он умер именно в Дохе – городе, где сейчас проходила встреча Катар – Эквадор. Тогда футболист был госпитализирован из-за сильных болей в животе.
По словам одноклубников, Бенитес не получил немедленную медицинскую помощь. Через несколько часов у футболиста началась дыхательная недостаточность, а осложнения привели к остановке сердца. Ему на тот момент было 27 лет.
Сборная Эквадораа
Фото: Кадр из трансляции
Сообщалось, что на церемонии прощания с футболистом побывали десятки тысяч человек. В том числе президент Эквадора. А бывший напарник Бенитеса по сборной Антонио Валенсия сделал себе татуировку с 11-м номером, который вывели из обращения в национальной команде. Под ним больше никто не играл. Хотя на чемпионатах мира приходилось возвращаться к этой цифре из-за регламента. Например, на ЧМ-2014 под 11-м номером выступал экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.
Сборная Эквадора не вышла на ЧМ-2018, а теперь на ЧМ-2022 под 11-м номером выступает Микаэль Эстрада. Интересно, что автор дубля в первом матче нынешнего чемпионата мира Эннер Валенсия пробился в состав национальной команды в том числе из-за смерти Бенитеса. Именно ему и посвятили гол футболисты сборной Эквадора.
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