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Самый трогательный момент с матча открытия чемпионата мира — 2022: гол Эннера Валенсии посвятили умершему игроку

Самый трогательный момент открытия ЧМ-2022. На колени встала вся команда
Григорий Телингатер
Самый трогательный момент открытия ЧМ-2022
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История закольцевалась в Дохе.

Сборная Эквадора уверенно победила катарцев в первом матче на ЧМ-2022. После второго гола Эннера Валенсии команда вместе отпраздновала гол – собрались в круг, встали на колени и показали пальцами в сторону неба. Это не обычное празднование, в нём заложена память бывшему партнёру по команде.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
20 ноября 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Катар
Окончен
0 : 2
Эквадор
0:1 Валенсия – 16' (пен)   0:2 Валенсия – 31'

В 2013 году скончался нападающий сборной Эквадора Кристиан Бенитес. В каком-то смысле символично, что он умер именно в Дохе – городе, где сейчас проходила встреча Катар – Эквадор. Тогда футболист был госпитализирован из-за сильных болей в животе.

По словам одноклубников, Бенитес не получил немедленную медицинскую помощь. Через несколько часов у футболиста началась дыхательная недостаточность, а осложнения привели к остановке сердца. Ему на тот момент было 27 лет.

Сборная Эквадораа

Сборная Эквадораа

Фото: Кадр из трансляции

Сообщалось, что на церемонии прощания с футболистом побывали десятки тысяч человек. В том числе президент Эквадора. А бывший напарник Бенитеса по сборной Антонио Валенсия сделал себе татуировку с 11-м номером, который вывели из обращения в национальной команде. Под ним больше никто не играл. Хотя на чемпионатах мира приходилось возвращаться к этой цифре из-за регламента. Например, на ЧМ-2014 под 11-м номером выступал экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Сборная Эквадора не вышла на ЧМ-2018, а теперь на ЧМ-2022 под 11-м номером выступает Микаэль Эстрада. Интересно, что автор дубля в первом матче нынешнего чемпионата мира Эннер Валенсия пробился в состав национальной команды в том числе из-за смерти Бенитеса. Именно ему и посвятили гол футболисты сборной Эквадора.

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