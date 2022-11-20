Комментатор Шнякин рассказал о главном разочаровании по итогам матча открытия ЧМ-2022
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, в чём разочарован по итогам матча открытия чемпионата мира 2022 года. В первой игре турнира встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).
«Ожидания не оправдались. Достаточно негативных наблюдений, но не хотим лить мёд. Уходить за 15–20 минут до конца матча со стадиона при условии, что всё можно изменить — это неуважение к самому чемпионату мира, пусть отсюда и далеко ехать домой. Но главное разочарование — несостоятельность Катара на уровне турнира. Эквадор играл, а Катар пытался это делать», — сказал Шнякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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