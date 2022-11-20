Комментаторы Шнякин и Трушечкин поделились эмоциями от матча открытия ЧМ-2022

Российские спортивные комментаторы Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин поделились впечатлениями от матча открытия чемпионата мира 2022 года. В первой игре турнира встретились команды Катара и Эквадора (0:2). Шнякин и Трушечкин прокомментировали матч с места событий.



«От церемонии открытия вообще не надо ждать фейерверков. Да, в 2018 году мы болели за наших, и они дали концерт. Но очень тяжело совместить церемониальные вещи со спортивными. От этих матчей не стоит ждать сенсаций. Когда открывали турнир действующие чемпионы мира — было лучше. В 1998 году Бразилия — Шотландия выдали шикарный матч: был виден уровень борьбы — сразу концерт. А сейчас это красивая церемония открытия. Сыгранность во время неё у артистов была выше, чем у игроков Катара», — сказал Трушечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«У нас много наблюдений и удивлений. Оказывается, на этом турнире нет бумажных протоколов с составами. Да, 2022 год, но это же практично и удобно. На комментаторских позициях есть монитор, где тебе выдают всю статистику. Но при этом там же и футбол надо смотреть. И территория вокруг стадиона гигантская — шли часа полтора сюда», — добавил Шнякин.

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