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212 работников стадиона, где прошёл матч открытия ЧМ, остались на 6 часов без еды и воды

212 работников стадиона, где прошёл матч открытия ЧМ, остались на 6 часов без еды и воды
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Более 200 индийских работников общественного питания, нанятых для работы на стадионе «Эль-Байт», ​​оказались на шесть часов без еды и воды рядом с ареной накануне матча открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором, сообщает Daily Mail.

Группу из 205 мужчин и семи женщин забрали из места их проживания в 9:00 и привезли к стадиону в 10:00, но они не были допущены на арену до 16:00. Рабочие рассказали, что во время долгого ожидания им не давали ни еды, ни воды. Также у них не было возможности поговорить со своим начальником, их попросили подождать его прибытия.

Все рабочие подписали месячный контракт с компанией Qatar Star Services на время турнира. Жильё и одноразовое питание также предоставляются им в дополнение к зарплате.

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