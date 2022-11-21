212 работников стадиона, где прошёл матч открытия ЧМ, остались на 6 часов без еды и воды

Более 200 индийских работников общественного питания, нанятых для работы на стадионе «Эль-Байт», ​​оказались на шесть часов без еды и воды рядом с ареной накануне матча открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором, сообщает Daily Mail.



Группу из 205 мужчин и семи женщин забрали из места их проживания в 9:00 и привезли к стадиону в 10:00, но они не были допущены на арену до 16:00. Рабочие рассказали, что во время долгого ожидания им не давали ни еды, ни воды. Также у них не было возможности поговорить со своим начальником, их попросили подождать его прибытия.



Все рабочие подписали месячный контракт с компанией Qatar Star Services на время турнира. Жильё и одноразовое питание также предоставляются им в дополнение к зарплате.



Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Транспортный коллапс перед стадионом матча открытия ЧМ-22: