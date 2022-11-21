Валерий Карпин рассказал об итогах матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги товарищеских матчей с национальными командами Таджикистана и Узбекистана.
«Итоги? Всё нормально. Какие итоги сборной? Сыграли, посмотрели и всё то, что хотели. С хорошими чувствами вернулся в Москву», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с национальной командой Узбекистана.
Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.
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