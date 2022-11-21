Данил Глебов сообщил, что на ЧМ-2022 будет поддерживать Сербию

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«На ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Фаворит мундиаля? Сербия (улыбается). Потому что братские», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды.

Сборная Сербии в одной группе сыграет с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. Первый матч на турнире сербы проведут 24 ноября. В этот день команда встретится со сборной Бразилии.

Ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче на чемпионат мира в Катаре 2022 года из-за ситуации на Украине.

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