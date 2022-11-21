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Ковтун поделился мнением об уровне соперников сборной России

Ковтун поделился мнением об уровне соперников сборной России
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Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун прокомментировал нынешние результаты национальной команды и высказался о будущем главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Отталкиваясь от того, с кем мы играем, наверное, все понимают, что эти сборные можно громить. Игроки, которые приглашаются в сборную, — сильнейшие из нашего чемпионата. Возможно, поэтому идет такая реакция от журналистов и экспертов. Думаю, что Карпин не разнервничается и не уйдёт. Он должен разъяснить тем, кто следит за сборной России, чем мы занимаемся. Просто смотрим игроков?» — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.

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