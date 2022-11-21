Юрий Ковтун: Романцев и Бесков для Абаскаля недосягаемы

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун высказался о предстоящем зимнем трансферном окне, а также заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль даже в случае завоевания чемпионства в РПЛ не встанет в один ряд с легендарными тренерами клуба.

«Спартак не должен ошибаться в селекции? Да. А то вспомнишь: приобрели игрока в защиту, два-три матча он себя проявляет, а потом как-то теряется. Так было с иностранцами. Сейчас есть Промес, который должен именно так встраиваться в игру «Спартака», а не сыграть полгода, а потом мы ждём, что его хотят куда-то продать. Это неправильно.

Войдёт ли Абаскаль в случае завоевания чемпионства в тройку лучших тренеров «Спартака» наряду с Романцевым и Бесковым? Почему Каррера не вошёл? Он остался в истории «Спартака», сделав его чемпионом. Даже если Абаскаль тоже этого добьётся, думаю, что всё-таки Романцев и Бесков для него недосягаемы. Ему надо побольше потрудиться», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».