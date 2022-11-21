Мемфис Депай не сыграет против сборной Сенегала. Ван Гал сравнил это с потерей Садио Мане

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай не примет участия в первой игре своей команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом рассказал главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал на пресс-конференции перед матчем.

«Отсутствие Депая будет для нас таким же ударом, как для Сенегала отсутствие Садио Мане. Мане — экстраординарный игрок. Я хотел приобрести его, когда был главным тренером «Манчестер Юнайтед». Следил за ним в то время. Я фанат Мане. Он мог бы изменить ход матча, и я бы сказал, что Сенегалу его будет не хватать.

Но тоже самое касается и нас. Нам будет не хватать нашего лучшего бомбардира и короля голевых передач — Мемфиса Депая.

Я считаю, что та группа игроков, которая есть у нас сейчас, хорошо понимает друг друга. Они хорошо работают вместе, и я думаю, это будет способствовать успеху. В 2014 году мы заняли третье место с командой, которая была менее качественной, чем эта, и я ожидаю, что сейчас мы достигнем большего», — приводит слова ван Гала The National News.

Встреча Нидерландов и Сенегала пройдёт сегодня, 21 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск. Ранее в группе A был сыгран один матч — Эквадор обыграл Катар 2:0.

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