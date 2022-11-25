Катар — Сенегал: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль Тумама» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в группе А между командами Катара и Сенегала. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Текстовая онлайн-трансляция матча Катар — Сенегал на «Чемпионате» начнётся в 16:00 мск.
Для Катара, который в 1-м туре потерпел поражение от Эквадора (0:2) в матче открытия, это первое участие в мундиале. Своё право проводить турнир страна получила 2 декабря 2010 года, в один день с Россией, которая провела турнир в 2018-м.
Сенегал ранее принимал участие в чемпионатах мира дважды: в 2018-м в России и в 2002 году в Южной Корее и Японии, когда команда дошла до четвертьфинала.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47
Партнерский контент