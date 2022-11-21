Видеообзор товарищеского матча Норвегия — Финляндия

Вчера, 20 ноября, состоялся товарищеский матч сборных Норвегии и Финляндии. Игра проходила на стадионе « Уллевол» в Осло (Норвегия) и завершилась со счётом 1:1. По ходу матча хозяева уступали, но сумели сравнять счёт.

Норвегия и Финляндия сыграли вничью в товарищеском матче. Видеообзор игры:

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Напомним, национальные команды Норвегии и Финляндии не сумели добыть путёвки на чемпионат мира — 2022, который проходит в Катаре. Мировое первенство началось вчера, 20 ноября, и продлится до 18 декабря. Мундиаль впервые проходит в Катаре. Проведение турнира в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.