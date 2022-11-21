Президент «Оренбурга» заявил, что Марцел Личка не покинет команду до конца сезона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что главный тренер команды Марцел Личка не покинет команду до конца сезона. Ранее стало известно, что специалистом интересуется «Краснодар».
«У Марцела есть контракт: решение Лички остаться соответствует тем условиям, на которых было подписано соглашение. У тренера контракт с «Оренбургом» до июня 2023 года. Он доиграет сезон с командой», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее стало известно о том, что «Краснодар» хочет видеть Марцела Личку у руля команды уже зимой.
Под руководством чешского тренера «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, опережая идущий восьмым «Краснодар» по дополнительным показателям.
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