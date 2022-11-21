Источник: Марцел Личка останется в «Оренбурге» и не уйдёт в «Краснодар»
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Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка принял решение остаться в уральской команде, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Личка продолжит руководить командой, несмотря на предложение о переходе в «Краснодар». О своём решении чешский специалист уже сообщил игрокам «Оренбурга».
Ранее стало известно о том, что «Краснодар» хочет видеть Марцела Личку у руля команды уже зимой. В «Оренбурге» заявляли о нежелании расставаться со специалистом, однако отмечали, что не могут его удерживать.
Под руководством чешского тренера «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, опережая идущий восьмым «Краснодар» по дополнительным показателям.
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