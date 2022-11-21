Помощник посла РФ в Катаре: на русский флаг на ЧМ реагируют дружелюбно. Западники не правы

Помощник посла Российской Федерации в Катаре Сергей Петров рассказал об отношении к россиянам в Катаре и атмосфере на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«На российский флаг на чемпионате мира реагируют очень дружелюбно. На церемонии открытия был известный болельщик из Бразилии, который прославился на нашем чемпионате мира. Подошёл, сфотографировался. Местные очень тепло реагируют. Подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Из Азии, из дружественных нам стран идёт очень теплый отклик.



Всех скептиков хочется успокоить — в Катаре очень дружелюбная атмосфера. Катарское население благосклонно настроено к болельщикам из всех стран. Считаю, что западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил. На мой взгляд, каждый болельщик, приезжая в чужую страну, должен уважать её традиции, законы и обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно. Поэтому, считаю, здесь западники не правы.



Атмосфера дружелюбная, катарцы стараются, молодцы. Внедряют какие-то свои новшества, стараются абсорбировать свои традиции, подключить свою историю к чемпионату мира. Думаю, у них всё получится», приводит слова Петрова ТАСС.

Чемпионат мира впервые проходит в одной из стран Ближнего Востока. Организация турнира в Катаре подверглась массовой критике со стороны мировых СМИ.

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