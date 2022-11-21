Арбитр добавил 14 минут к основному времени первого тайма матча Англия — Иран

Рафаэл Клаус, главный арбитр матча между сборными Англии и Ирана чемпионата мира 2022 года в Катаре, добавил к основному времени первого тайма 14 минут.

По ходу первого тайма игроки национальной команды Англии забили в ворота Ирана три мяча. В начале встречи вратарь иранской сборной Алиреза Беиранванд получил травму, из-за чего позднее был вынужденно заменён.

Команды Ирана и Англии встречаются в рамках матча первого тура чемпионата мира. Эти сборные играют в группе B. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

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