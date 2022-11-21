Магуайр — второй после Бекхэма игрок Англии с 1966-го по количеству голевых передач на ЧМ

Сегодня, 21 ноября, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в которым встречаются сборные Англии и Ирана. На 43-й минуте матча защитник «трёх львов» Гарри Магуайр отдал голевую передачу на Букайо Сака, что позволило центрбеку стать вторым лучшим ассистентом сборной Англии после Дэвида Бекхэма (семь голевых) с 1966 года на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Opta Sport.
Теперь у Магуайра две голевые передачи в финальной стадии чемпионата мира. Ранее футболист ассистировал четыре года назад на мундиале в России в игре с Тунисом, а матч завершился победой английских футболистов со счётом 2:1.
Англия выступает на чемпионате мира в группе В. Соперниками подопечными Гарета Саутгейта по квартету являются национальные команды Ирана, Уэльса и США.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион
- 22 ноября 2022
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
-
21:51