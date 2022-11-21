Магуайр — второй после Бекхэма игрок Англии с 1966-го по количеству голевых передач на ЧМ

Сегодня, 21 ноября, проходит матч первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в которым встречаются сборные Англии и Ирана. На 43-й минуте матча защитник «трёх львов» Гарри Магуайр отдал голевую передачу на Букайо Сака, что позволило центрбеку стать вторым лучшим ассистентом сборной Англии после Дэвида Бекхэма (семь голевых) с 1966 года на чемпионатах мира, сообщает статистический портал Opta Sport.

Теперь у Магуайра две голевые передачи в финальной стадии чемпионата мира. Ранее футболист ассистировал четыре года назад на мундиале в России в игре с Тунисом, а матч завершился победой английских футболистов со счётом 2:1.

Англия выступает на чемпионате мира в группе В. Соперниками подопечными Гарета Саутгейта по квартету являются национальные команды Ирана, Уэльса и США.

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