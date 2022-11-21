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Англия — Иран: Маркус Рашфорд забил пятый гол в ворота иранцев

Англия — Иран: Маркус Рашфорд забил пятый гол в ворота иранцев
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии встречается с национальной командой Ирана. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 72-й минуте счёт 5:1 в пользу английской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

На 71-й минуте встречи футболист сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота Ирана пятый гол. Рашфорд на скорости вошёл в штрафную, на ложном замахе убрал мяч под левую ногу и аккуратно пробил в дальний угол ворот.

Сборные Англии и Ирана выступают в группе В ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Уэльса и США, которые также проведут свой матч сегодня, 21 ноября.

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