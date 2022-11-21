Гарри Кейн не нанёс ни одного удара в матче с Ираном, но сделал две голевые передачи

Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который был заменён на 79-й минуте чемпионата мира с Ираном, не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. При этом нападающий дважды ассистировал партнёрам: на первой добавленной к первому тайму минуте Кейн отдал точный пас на Рахима Стерлинга, который забил третий мяч англичан, а на 71-й минуте ассистировал Маркусу Рашфорду.

На момент публикации новости идёт концовка второго тайма, счёт 5:1 в пользу Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе В также выступают команды Уэльса и США. Они проведут свой матч сегодня, 21 ноября. Начало запланировано на 22:00 мск.

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