Гарри Кейн не нанёс ни одного удара в матче с Ираном, но сделал две голевые передачи
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн, который был заменён на 79-й минуте чемпионата мира с Ираном, не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. При этом нападающий дважды ассистировал партнёрам: на первой добавленной к первому тайму минуте Кейн отдал точный пас на Рахима Стерлинга, который забил третий мяч англичан, а на 71-й минуте ассистировал Маркусу Рашфорду.
На момент публикации новости идёт концовка второго тайма, счёт 5:1 в пользу Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В группе В также выступают команды Уэльса и США. Они проведут свой матч сегодня, 21 ноября. Начало запланировано на 22:00 мск.
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