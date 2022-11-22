Издание Bild обвинило Неймара в высокомерии за фото в социальных сетях

Вчера, 20 ноября, сборная Бразилии прилетела в Катар на чемпионат мира. По прибытии лидер селесао, нападающий Неймар, опубликовал на своей странице в социальных сетях фото, на котором к шортам эмблемы его сборной была добавлена шестая звезда, означающая ещё одну победу на чемпионате мира. В ответ на это Bild обвинил Неймара в высокомерии.

Фото: Фото из социальной сети Неймара

«Приступ высокомерия со стороны Неймара!» — гласит заголовок статьи немецкого издания.

Первые пять звёзд на шортах означают победы сборной Бразилии на мундиалях в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. Добавив ещё одну звёздочку, Неймар намекнул, что именно его команда станет обладателем трофея чемпионата мира в Катаре. В самой статье Bild написано, что если этот мундиаль действительно последний для игрока, то только победив на нём, Неймар войдёт в историю Бразилии как герой.

Первую игру сборная Бразилии проведёт уже в четверг, 24 ноября, когда встретится со сборной Сербии. Начало матча — в 22:00 мск.

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