В трёх матчах игрового дня на ЧМ было добавлено 47 минут компенсированного времени

Завершились три матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира, которые были запланированы на 21 ноября: Англия — Иран (6:2), Сенегал — Нидерланды (0:2) и США — Уэльс (1:1). Примечательно, что в трёх встречах рефери в общей сложности добавили 47 минут компенсированного времени — то есть в среднем по 15,6 минуты за игру.
Лидером по этому показателю стал матч с участием английской и иранской сборных: 14 минут к первому тайму и 10 ко второму. 13 минут арбитр компенсировал в матче США — Уэльс (4+9), 10 — в матче Сенегал — Нидерланды (2+8).
В матче открытия между Катаром и Эквадором (0:2) судья прибавил к обоим таймам по пять минут.
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Самый необычный стадион в истории мундиалей — «974»:
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